Montenegro: Covid, prime dosi di vaccino Sputnik V in arrivo entro fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Montenegro stanno "lavorando intensamente" per l'approvvigionamento di vaccini contro il Covid-19, secondo quanto ha dichiarato la ministra della Salute di Podgorica, Jelena Borinovic Bojovic, rispondendo alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa tenuta il 10 febbraio a Podgorica. "Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato intensamente per l'approvvigionamento di vaccini di qualità e sicuri", ha affermato Bojovic. "Per quanto riguarda i rapporti bilaterali con i produttori abbiamo fatto, come Paese e come governo, tutto ciò che sta a noi. Aspettiamo l'arrivo del vaccino russo, che ora non dipende da noi ma dalla Russia", ha proseguito la ministra precisando che la data esatta dell'arrivo sarà nota "uno o due giorni prima" della partenza delle dosi per il Montenegro. Per quanto riguarda il vaccino Pfizer-BioNTech, la ministra ha sottolineato che è stato fatto "tutto ciò che era possibile" per il Montenegro. "Le relazioni bilaterali con Pfizer sono nella fase finale, ma l'arrivo non dipende da noi, bensì dal ritmo con cui forniranno i vaccini, non solo alla regione", ha detto Bojovic. (segue) (Seb)