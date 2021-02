Montenegro: Covid, prime dosi di vaccino Sputnik V in arrivo entro fine settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro non ha ancora a disposizione nessun vaccino contro il Covid-19. Lo scorso 2 febbraio la ministra ha annunciato l'arrivo del vaccino Sputnik nel Paese. "Prevediamo che 50 mila dosi di vaccino siano consegnate nel primo trimestre e 50 mila nel secondo trimestre dell'anno. La quantità di 50 mila dosi è destinata a 25 mila persone perché il vaccino viene somministrato in due dosi", ha allora precisato Bojovic. Il Montenegro si era inizialmente affidato a Covax, il meccanismo di assegnazione che vede coinvolta l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e che ha per obiettivo quello di aiutare i Paesi nel mondo con minori capacità ad acquistare e distribuire le dosi di vaccino. Successivamente il ministero della Salute di Podgorica ha cercato soluzioni alternative per velocizzare il processo di approvvigionamento. Il Montenegro ha anche firmato un accordo con l'azienda cinese Sinopharm per la consegna di 150 mila dosi di vaccino. (Seb)