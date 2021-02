Turismo: Santori (Lega), subito task force per salvare il Gianicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Gianicolo è uno dei luoghi simbolo di Roma, da dove è possibile osservare un panorama straordinario con tutte le immense bellezze della nostra Capitale. Si tratta di un luogo che purtroppo da anni è abbandonato all'incuria e al degrado, con monumenti, come la statua di Garibaldi, colpita da un fulmine a settembre 2018 e a oggi ancora transennata senza alcun intervento di restauro". A denunciarlo in una nota è Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega. "Basta girare per i giardini del Gianicolo e scoprire cartacce, bottiglie di vetro abbandonate ovunque, muri scrostati, marciapiedi sconnessi, transenne e sedie gettate fra i rovi, una vegetazione incolta che, fra l'altro, impedisce anche la vista mozzafiato sull'intera città". (segue) (Com)