Turismo: Santori (Lega), subito task force per salvare il Gianicolo (2)

- "Affacciandosi da Viale del Parco di Villa Corsini, sottostante al piazzale di P.le Garibaldi, si possono ammirare sterpaglie, alberi mai potati, percorsi naturalistici scomparsi e in alcuni casi inesistenti, rifiuti, cassette di plastica e metallo, secchi di plastica e contenitori di vernici: 5.300 metri quadrati di verde lasciati totalmente all'incuria. Per non parlare dell'anfiteatro della Quercia del Tasso ormai diventata una discarica a cielo aperto", continua il leghista nella nota. "Si tratta di uno scempio che in cinque anni di guida Cinque stelle in Campidoglio e Pd in I Municipio è soltanto peggiorato e che non possiamo accettare. La Lega intende per questo promuovere una task force d'intesa fra Roma Capitale, Soprintendenza, Mibact e ministero del Turismo affinché si tutelino i luoghi simbolo di Roma, il nostro primo biglietto da visita nel mondo, per salvare realtà come il Gianicolo lasciate vergognosamente al degrado, anche prevedendo l'installazione di telecamere e sistemi di controllo satellitare", conclude Fabrizio Santori. (Com)