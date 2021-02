Israele: centro medico Sourasky, farmaco anti-Covid non ha presentato effetti collaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il medicinale contro la Covid-19 sviluppato da un team di ricerca del Sourasky Medical Center di Tel Aviv, non presenta effetti collaterali. Lo ha detto a "Buongiorno", su Sky TG24, Nadir Arber, del Sourasky Medical Center di Tel Aviv, coordinatore del team di ricerca che sta cercando di sviluppare un farmaco per la cura dei casi più gravi di infezione da Covid. Il farmaco “è stato somministrato su circa 30 pazienti e il nostro primo obiettivo era la sicurezza, il farmaco è molto sicuro, non vediamo alcun effetto collaterale e vediamo anche un miglioramento della respirazione”, ha dichiarato. Arber ha aggiunto: “Stiamo sviluppando questo farmaco per evitare le fasi più disastrose del Covid-19: circa il 6 per cento della popolazione vede un peggioramento in 5-6 giorni, a causa della sovra-reazione del sistema immunitario, la cosiddetta tempesta di citochine. Questo è quello che il nostro farmaco cerca di evitare". Il farmaco "è basato su una ricerca che va avanti da vent’anni, la proteina CD24, che gioca un grande ruolo sul sistema immunitario. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo lavorato anche sugli esosomi, piccole vescicole che lavorano sulle membrane delle nostre cellule e le fanno interagire l’una con l’altra. Sappiamo come esprimere la proteina CD24 su di loro e bloccare la tempesta di citochine. Basandoci su questo siamo stati in grado in pochi mesi di sviluppare questo farmaco e arrivare alla fase 1”, ha proseguito Arber. (segue) (Res)