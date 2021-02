Israele: centro medico Sourasky, farmaco anti-Covid non ha presentato effetti collaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il lato positivo di questo farmaco è che viene prodotto in maniera rapida, efficace ed ha un costo relativamente basso. In pochi mesi potremmo distribuirlo nel mondo, è per questo che dobbiamo andare avanti, per arrivare alla produzione industriale. Pensiamo questo sia possibile ed è una cosa positiva, così il farmaco potrà essere disponibile in tutti i Paesi del mondo”, ha aggiunto. Parlando poi delle tempistiche in cui il farmaco potrebbe essere valutato, Arber ha spiegato: “Stiamo negoziando con il ministero della Salute per arrivare il prima possibile alla fase tre della sperimentazione e per questo vorremmo lanciare uno studio internazionale per avere diverse risposte, ad esempio paragonandolo al placebo. È molto promettente, ma deve essere validato attraverso studi clinici. Speriamo di poterlo fare nei prossimi due o tre mesi”. (Res)