Regno Unito: Onu accusa tre britannici di complotto per aiutare generale libico Haftar

- Una donna d'affari britannica, Amanda Perry, e due Royal Marines britannici sono stati nominati in un rapporto delle Nazioni Unite per il loro ruolo in un fallito complotto per aiutare il generale libico Haftar a rapire e possibilmente uccidere i suoi oppositori nel 2019. L'operazione, nome in codice "Progetto Opus", prevedeva di fornire le truppe del generale con elicotteri militari, imbarcazioni e fino a 20 mercenari con compiti di supporto e di attacco contro il governo internazionalmente riconosciuto di Tripoli. Il complotto fallì quando la maggior parte dell'equipaggiamento non riuscì ad arrivare, e costrinse i mercenari ad un'evacuazione d'emergenza di 39 ore nel Mediterraneo. Secondo quanto si apprende dal rapporto, Haftar avrebbe pagato almeno 80 milioni di dollari (66 milioni di euro) nell'operazione, e il team di cui i tre britannici facevano parte avrebbe fornito insieme all'equipaggiamento anche una lista di "facili bersagli" che avrebbero potuto essere rapiti o assassinati per prendere il controllo di Tripoli. Fra essi, due sarebbero stati cittadini Ue. Il coordinamento dell'intera operazione sarebbe avvenuto per mano della Opus Capital Management, azienda gestita proprio da Amanda Perry e con sede a Dubai. (Rel)