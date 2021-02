Russia: Mironov (Russia Giusta), unificazione con altri partiti creerà una forza progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unificazione dei partiti Russia Giusta, Per la Verità e Patrioti della Russia avverrà sulla base di una piattaforma socialdemocratica, considerata come "l'ideologia al momento più dinamica e aperta alle novità". I tre partiti terranno dei congressi in merito alla loro unificazione, dopodiché annunceranno in un congresso generale la creazione di una nuova formazione patriottica di sinistra, Russia Giusta-Per la Verità. "Russia Giusta è diventata la piattaforma politica e organizzativa per l'unificazione dei tre partiti. E questo è naturale, visti i nostri numerosi anni di attività", ha dichiarato Sergej Mironov, leader di Russia Giusta. "Ciò permetterà di dimostrare davvero che l'unificazione delle forze patriottiche di sinistra è l'imperativo di questi tempi", ha aggiunto. "La socialdemocrazia è estranea ai dogmi, siamo assolutamente realistici e aperti a tutto ciò che c'è di nuovo, positivo e progressista", ha concluso Mironov. (segue) (Rum)