Russia: Mironov (Russia Giusta), unificazione con altri partiti creerà una forza progressista (2)

- In precedenza, lo scrittore Zakhar Prilepin, leader di Per la Verità, ha chiarito che il nuovo partito avrà tre co-presidenti, includendo, oltre a Mironov ed allo stesso blogger, anche il segretario di Patrioty Rossij, Gennadij Semigin. Prilepin ha spiegato il primato di Mironov sulle altre due personalità con motivi di anzianità e con il fatto che ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio della Federazione Russa nel periodo dal 2001 al 2011. "Ha tutte le ragioni per essere al centro della tripla alleanza", ha dichiarato all'agenzia "Ria Novosti". Mironov, Prilepin e Semigin si presenteranno alle elezioni della Duma di Stato nel 2021 nella lista federale del nuovo partito. Prilepin non ha escluso inoltre una cooperazione con il Partito comunista della Federazione Russa. L'unificazione dei tre partiti, in vista delle elezioni parlamentari del settembre 2021, è considerata dal Cremlino un autentico processo di evoluzione del sistema politico del Paese. Il capo dello Stato, Vladimir Putin, ha sottolineato l'importanza della maturazione di un sistema partitico pluralista, in cui i partiti parlamentari di opposizione svolgono l'importante ruolo di convogliare entro l'alveo della costituzionalità le forze di opposizione che altrimenti rischierebbero di destabilizzare la situazione interna. (Rum)