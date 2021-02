Centrodestra: Ronzulli, resta orizzonte strategico di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo nasce da una situazione di emergenza nazionale e non cancella le differenze tra partiti che restano distanti. Non c'è una nuova maggioranza politica, ma una maggioranza responsabile per rispondere alla pandemia. L'orizzonte strategico di Forza Italia resta il centrodestra che è la coalizione più votata dagli italiani". Lo dichiara Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a Start di SkyTg24. "E' in questa chiave che il presidente Berlusconi - prosegue la senatrice - mi ha affidato l'incarico di responsabile per i rapporti con gli alleati. Infatti, al di là delle scelte differenti fatte in questa fase di assoluta eccezionalità dai singoli partiti il dialogo all'interno della coalizione c'è ed è costante. Il centrodestra lavorerà sempre unito per aiutare gli italiani e sarà compatto ai prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle regionali e dalle amministrative", conclude Ronzulli. (Rin)