Covid: Bianchi si collega con scuola Vo’, insieme andremo oltre emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora - ha proseguito il ministro - è il momento di ripartire, e ripartire da Vo’ credo che sia un segno importante per tutto il Paese. Grazie per avere posto la scuola al centro della comunità. E grazie ancora per i mesi che verranno. Saranno difficili, ma, come sempre, come voi avete dimostrato, stando insieme riusciremo ad andare oltre. Oltre l’emergenza, oltre anche le solitudini e le difficoltà che abbiamo avuto. Insieme, perché la scuola è il battito della comunità”, ha concluso Bianchi. (Com)