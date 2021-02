Tunisia: Ennahda indice marcia di protesta per "difendere la democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista democratico tunisino Ennahda ha invitato i propri sostenitori a scendere in piazza sabato, 27 febbraio, “per proteggere la Costituzione e la democrazia del Paese e per accelerare lo sviluppo e le riforme sociali”. E’ quanto si legge in una dichiarazione diffusa da Ennahda, diramata al termine di una riunione dell’ufficio nazionale giovanile del movimento, presieduta dal leader del movimento, Rached Ghannouchi. L'invito a manifestare giunge nel pieno dello stallo istituzionale dovuto allo scontro tra il capo dello Stato, Kais Saied, e il primo ministro, Hichem Mechichi, sul rimpasto di governo di fine gennaio. (segue) (Tut)