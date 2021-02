Tunisia: Ennahda indice marcia di protesta per "difendere la democrazia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato, 20 febbraio, Ghannouchi ha offerto oggi al presidente Saied una via d'uscita dalla crisi politica e istituzionale in corso nel paese, secondo quanto ha annunciato Fathi Ayadi, portavoce del movimento Ennahda. La lettera contiene una proposta per una soluzione alla crisi attuale attraverso un incontro tripartito tra i tre presidenti, compreso quindi il premier Mechichi. Il conflitto aperto in Tunisia tra il capo del governo, Mechichi, e il presidente della Repubblica, Saied, è esploso dopo che il premier di Tunisi ha preso la decisione di rimuovere dal loro incarico cinque ministri, ritenuti essere vicini al capo dello Stato. Al loro posto Mechichi ha nominato cinque nuovi ministri ad interim. Il capo del governo ha atteso quasi tre settimane prima di compiere la mossa, dopo il rimpasto ministeriale che ha coinvolto undici ministri e ha ottenuto lo scorso 26 gennaio l’approvazione dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, parlamento monocamerale della Tunisia), e dopo che il presidente Saied si è rifiutato, fino a oggi, di invitare i nuovi ministri a prestare giuramento, ritenendo che il suddetto rimpasto fosse macchiato da violazioni. (segue) (Tut)