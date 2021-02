Tunisia: Ennahda indice marcia di protesta per "difendere la democrazia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore dopo il ritiro dei ministri, Saied ha indirizzato una missiva al capo di governo relativa agli aspetti giuridici del rimpasto, più precisamente riguardo a certe disposizioni della Costituzione che “sono state ignorate”, secondo quanto si legge in un comunicato della presidenza di Tunisi. Nella lettera, il capo dello Stato segnala che “l’articolo 92 della Costituzione, che esige la deliberazione del Consiglio dei ministri riguardo alla creazione, la modifica e la soppressione di ministeri e segretariati di Stato, non è stato rispettato. Le delibere non possono avere luogo dopo l’annuncio del rimpasto, ma semmai prima, altrimenti non c’è nessun senso né utilità”. (Tut)