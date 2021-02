Covid: Marcucci (Pd), accordo con medici di base marcia in più che serviva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- !L’accordo con i medici di base, che è in via di definizione e che riguarda circa 40 mila professionisti, è la marcia in più che ci serviva per imprimere quella svolta di cui tutti abbiamo bisogno". Lo scrive su Facebook il capogruppo al Senato del Partito democratico, Andrea Marcucci, che aggiunge: "Più vaccini facciamo, più libertà avremo. Succede in Inghilterra, dove si uscirà finalmente e progressivamente da un lockdown duro, proprio in virtù di una campagna vaccinale di massa. Quindi sia possibile vaccinarci ovunque, dai medici di base, nelle industrie, nei luoghi militari, e perché no, anche in farmacia", conclude. (Rin)