Pakistan: primo ministro Khan in visita nello Sri Lanka domani e dopodomani

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, sarà in visita nello Sri Lanka domani e dopodomani (23 e 24 febbraio) su invito dell’omologo Mahinda Rajapaksa. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pakistano, precisando che per il premier si tratta della prima visita nello Stato insulare. Khan sarà accompagnato da una delegazione di alto livello comprendente membri del suo governo e funzionari. Il suo programma prevede colloqui col presidente e il primo ministro dello Sri Lanka, rispettivamente Gotabaya Rajapaksa e Mahinda Rajapaksa. Le delegazioni dei due Paesi, inoltre, discuteranno della cooperazione bilaterale in diverse aree: commercio e investimenti, sanità, istruzione, agricoltura, scienza e tecnologia, difesa e sicurezza, cultura, turismo. Saranno anche scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali. Durante la visita, prosegue la nota, sarà annunciata la ricostituzione dell’Associazione di amicizia parlamentare Sri Lanka-Pakistan, Khan parteciperà a un conferenza sul commercio e gli investimenti e saranno firmati alcuni protocolli d’intesa. Il comunicato definisce le relazioni tra bilaterali “strette e cordiali” e ricorda che i due Paesi collaborano anche all’interno della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale. (segue) (Inn)