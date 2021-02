Pakistan: primo ministro Khan in visita nello Sri Lanka domani e dopodomani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa il quotidiano indiano “Hindustan Times”, citando fonti anonime, ha rivelato che lo Sri Lanka ha cancellato l’intervento in Parlamento di Khan, precedentemente annunciato dal presidente dell’assemblea, Mahinda Abeywardena. La decisione sarebbe stata presa a causa delle possibili implicazioni di un eventuale accenno alla questione del Kashmir da parte del leader di Islamabad. È consuetudine, infatti, che il governo del Pakistan menzioni la questione del Kashmir in ogni evento internazionale, in particolare dopo la decisione dell’India di revocare nell’agosto del 2019 lo status di autonomia speciale fino ad allora concesso al Territorio di Jammu e Kashmir. A confermare l’annullamento dell’intervento di Khan è stato il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Dinesh Gunawardena. Il riavvicinamento con il Pakistan è considerato dallo Sri Lanka importante in vista di un’audizione di cui il Paese sarà oggetto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra il prossimo 24 febbraio. La scorsa settimana Khan ha accolto favorevolmente la decisione delle autorità di Colombo di consentire la sepoltura dei musulmani deceduti per Covid-19, i cui corpi in precedenza dovevano essere cremati. (Inn)