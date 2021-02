Polonia: il presidente Duda parlerà al Consiglio per i diritti umani dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla 46ma sessione del Consiglio per i diritti umani dell'Onu di oggi il presidente polacco parlerà di Russia e Bielorussia. Lo rende noto all'agenzia di stampa "Pap" il portavoce presidenziale, Krzysztof Szczerski. Il capo dello Stato, Andrzej Duda, interviene nella prima giornata di dibattito, che si tiene in videoconferenza in ragione della pandemia di coronavirus in corso. Secondo quanto dichiara il suo portavoce, nel suo intervento Duda metterà l'accento "sulle conseguenze della pandemia di coronavirus sui diritti umani nel mondo". "La questione della sicurezza sanitaria è diventata una questione di diritti umani, quindi dovrebbe essere oggetto" della discussione in sedi quali quella del "Consiglio dei diritti umani dell'Onu". A proposito di Russia, il presidente Duda "parlerà non solo del problema della liberazione di Aleksej Navalnyj, ma ricorderà anche le sorti di tutti gli anonimi sostenitori della libertà e della democrazia in Russia, i quali hanno protestato, sono stati arrestati, sono finiti in carcere e di loro non si sa nulla", ha continuato Szczerski. Varsavia è entrata nel Consiglio per i diritti umani dopo esservi stata eletta dall'Assemblea generale Onu nell'ottobre del 2019. Il mandato della Poloniava dal 2020 al 2022. (Vap)