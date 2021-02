Roma 2021: Zevi, subito primarie centro sinistra, così si battono avversari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso basta con l'inutile chiacchiericcio politico. Subito primarie del centro-sinistra per la scelta del programma, della squadra e del candidato sindaco. E poi tutti insieme per battere le destre e l'attuale disastrosa amministrazione di Roma". Lo scrive in un post su Facebook Tobia Zevi, candidato a sindaco di Roma, commentando il post di sostegno di Beppe Grillo alla ricandidatura a sindaca di Roma di Virginia Raggi per il Movimento 5 stelle. (Rer)