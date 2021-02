Difesa: fonti stampa, la Grecia valuterà proposte da 7 Paesi per nuove fregate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani di Atene per l’acquisto di nuove fregate sono stati annunciati nei mesi scorsi dal premier greco Kyriakos Mitsotakis. Uno dei primi Paesi a manifestare l'interesse per le forniture alla Grecia è stata la Francia che, lo scorso 25 gennaio, ha già concluso un accordo con Atene per la vendita di 18 aerei militari Rafale per un valore di 2,5 miliardi di euro. In occasione della sua visita ad Atene, la ministra della Difesa francese ha annunciato l'intenzione di Parigi di essere inclusa anche nella fornitura di nuove navi militari per la Marina ellenica. "Posso dirvi che queste fregate sono al top per la loro classe e che saranno la punta di diamante della nostra Marina militare. Credo che l'acquisizione di queste fregate sarebbe una notizia molto buona per la Grecia", ha affermato allora Parly. (Gra)