Sardegna: ragazza brasiliana scomparsa a Solanas, ricerche in tutto il territorio

- Sono ancora in corso a Solanas, nel cagliaritano, le ricerche di una ragazza brasiliana di 23 anni che risulta scomparsa dal tardo pomeriggio di sabato. Le ricerche sono condotte dai Vigili del Fuoco di Cagliari e del distaccamento di San Vito, dal SAF (speleo alpino fluviale) il nucleo TAS (topografia applicata al soccorso), dal nucleo di Unità Cinofila con i cani, dal nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con i droni e dai Carabinieri. Sul posto è stato istituito un Posto di Comando avanzato) dei Vigili del Fuoco per gestire le operazioni di ricerca. I Vigili del Fuoco stanno operando anche con automezzi fuoristrada e, durante la notte, con una fotoelettrica per illuminare i punti dell'area di ricerca. (Rsc)