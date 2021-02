Mozambico: ex ministro Sanità lascia task force anti Covid, "è una torre di cristallo, lontana da tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Sanità del Mozambico, Helder Martins, si è dimesso dalla task force del governo contro la pandemia di Covid-19, giustificando la sua decisione con la cattiva gestione della squadra e la mancanza di confronto. Nella sua lettera di dimissioni al presidente della Repubblica, datata 16 febbraio e in seguito pubblicizzata dai media mozambicani, Martins dichiara di aver "ingoiato rospi" per gli 11 mesi in cui ha fatto parte del gruppo e punta il dito contro una task force definita "una torre di cristallo, lontana da tutti". "Il Comitato è nato storto: un comitato tecnico-scientifico non può essere diretto da un politico e da un ministro. Anche se è un dottore e accademico molto brillante, il giorno in cui entra in carica come ministro diventa un politico. Pertanto, sin dall'inizio, c'era una chiara intenzione di introdurre fattori politici nella gestione dell'epidemia. Un'epidemia non può essere gestita dai politici", scrive Martins, che fa riferimento all'operato del ministro della Salute, Armindo Tiago. Al gruppo, Martins rimprovera in particolare la cattiva governance e la mancanza di "motivazioni scientifiche" per le decisioni prese: "dall'inizio, c'è stata una chiara intenzione di introdurre fattori politici nella gestione dell'epidemia. Un'epidemia non può essere gestita dai politici", ha ribadito Martins, che critica anche "la chiusura della commissione ai media e alla società". Il ruolo della commissione "dovrebbe essere quella di consigliare il Paese e non solo il governo", prosegue Martins, per la quale il l'apertura alla società e ai media "avrebbe evitato una serie di false notizie che circolano sui social network causando solo panico nella popolazione".(Res)