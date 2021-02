Difesa: Romania, arrivati gli equipaggiamenti del primo lanciarazzi Himars

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali equipaggiamenti del primo lanciarazzi multiplo Himars, che sarà in dotazione dell'Esercito romeno, sono arrivati nel Paese e verranno trasportati alla sede dell'81mo battaglione missili Gheorghe Sontu di Focsani (est della Romania), ovvero la prima unità delle Forze terrestri che avrà questo sistema. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. Gli equipaggiamenti militari saranno trasferiti in mezzi terrestri coordinati da strutture specializzate degli Stati Uniti e del ministero della Difesa romeno. Due anni fa, la Romania ha acquistato dalla compagnia statunitense Lockheed Martin tre sistemi Himars per circa 1,5 miliardi di dollari. Il primo sistema dovrebbe diventare operativo quest'anno. "L'azione reca un notevole contributo sia al consolidamento del Partenariato strategico con gli Stati Uniti che all'adempimento degli impegni della Romania all'interno della Nato", precisa ancora il ministero della Difesa di Bucarest. (Rob)