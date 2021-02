Covid: Uecoop, possibile vaccinare 3 milioni di persone nelle coop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cooperative pronte ad aprire sedi, magazzini e uffici per vaccinare 3 milioni di persone fra dipendenti e loro familiari. E’ quanto annuncia l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento al nuovo piano vaccinale del governo Draghi che prevede a regime di mettere in sicurezza mezzo milione di italiani al giorno. Nelle quasi 80mila cooperative italiane distribuite su tutto il territorio nazionale – spiega Uecoop in una nota – ci sono spazi dentro e fuori le città per organizzare centri vaccinali dove far confluire il milione di dipendenti e soci con i loro familiari per immunizzare una parte importante della popolazione con la massima velocità possibile contrastando la diffusione del virus e delle sue varianti più contagiose. Una operazione da coordinare con Stato, Regioni e uffici sanitari sui territori in modo da garantire la scelta delle strutture migliori e l’organizzazione degli afflussi e delle vaccinazioni per permettere una più rapida ripresa del Paese come indicato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. (segue) (Com)