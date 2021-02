Milano: Ruggeri (Fd'I), nel municipio 2 aree di sosta sulle fermate dei bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otello Ruggeri, Presidente del circolo Nord Est Milano di Fratelli d'Italia, dichiara in una nota: "Nel territorio del Municipio 2 si sta verificando uno strano fenomeno la ditta incaricata di tracciare le linee blu per conto del Comune lo sta facendo con tale zelo da cancellare le fermate degli autobus per sostituirle con posti auto". "Un'iniziativa che non crea disagi agli utenti dei mezzi pubblici solo grazie al senso civico degli automobilisti, che evitano di sostare dove i passeggeri devono salire e scendere – continua Ruggeri - ma non avendo più riferimenti visivi che stabiliscano quanto spazio serve agli autobus per accostarsi ai marciapiedi, non ne lasciano a sufficienza, costringendoli a fermarsi in mezzo alla carreggiata". "Per ora i disagi sono contenuti, ma è sempre possibile che qualche automobilista proveniente da fuori zona non noti la fermata e vi parcheggi davanti, con tutti i problemi che ne conseguirebbero, o che qualche vigile troppo zelante multi le auto in sosta troppo vicino alla fermata, costringendo i proprietari a presentare ricorso. Di chi è la colpa? – si chiede Ruggeri – Di sicuro il sindaco Sala e l'assessore Granelli non si aggirano per Milano pennello alla mano, ma è in capo a loro l'affido dei lavori e l'onere della sorveglianza sugli stessi. Quindi, anche il compito di fare riparare eventuali errori commessi, cosa che auspichiamo accada nel più breve tempo possibile" conclude Ruggeri. (Com)