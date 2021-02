Marino: fioraio distrutto da incendio a Frattocchie, indaga la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il chiosco di un fioraio è andato distrutto in un incendio che si è sviluppato ieri sera in località Frattocchie a Marino. Le fiamme sono divampate nella struttura sulla via Nettunense e, sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono accorsi anche gli agenti della polizia del commissariato di Marino. A incendio domato, sono iniziate le indagini per risalire alle cause del rogo che, al momento, restano ignote. La proprietaria ha riferito di non aver mai subito minacce. (Rer)