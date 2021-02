Regno Unito: capo anti-terrorismo Basu, revisione progetto Prevent potenziale rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del reparto anti-terrorismo della polizia britannica, Neil Basu, ha affermato in un'intervista rilasciata al quotidiano "The Guardian" che la scelta di William Shawcross, personalmente selezionato dalla ministra dell'Interno Priti Patel per revisionare il programma di prevenzione della radicalizzazione denominato Prevent, potrebbe potenzialmente mettere l'intero progetto a rischio. I commenti di Basu giungono in seguito alle lamentele espresse da diversi gruppi di difesa dei diritti umani, e all'affermazione da parte di diversi gruppi di interesse delle minoranze musulmane britanniche che "boicotteranno" la revisione del programma. Nelle speranze del ministero la revisione avrebbe dovuto acquietare le persistenti critiche giunte al programma a causa di alcune indagini indiscriminate di minori semplicemente a causa dell'appartenenza ad un particolare gruppo etnico o religioso ma senza fattori di rischio potenzialmente spia di tendenze radicali. (segue) (Rel)