Regno Unito: capo anti-terrorismo Basu, revisione progetto Prevent potenziale rischio (2)

- Secondo Basu, la nomina di Shawcross come capo della revisione minaccerebbe di mettere a rischio la credibilità dell'intero programma, già profondamente danneggiata negli ultimi mesi, a causa di alcuni commenti anti-islamici espressi dallo stesso Shawcross in passato. Secondo Basu, la cooperazione di tutte le parti in causa, e la partecipazione di critici del programma alla sua revisione sarebbe "fondamentale". Il boicottaggio della revisione guidata da Shawcross era stato annunciato la scorsa settimana da gruppi di protezione dei diritti umani come Liberty e Amnesty International, insieme a gruppi di interesse delle associazioni islamiche britanniche. Basu viene da molti visto come il prossimo capo di Scotland Yard, e la sua voce sarebbe "molto ascoltata" negli ambienti del governo. (Rel)