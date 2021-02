Cina: ministro Agricoltura, approvvigionamento cereali sufficiente a garantire "ciotola di riso" a tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha sottolineato la capacità del Paese di garantire l'approvvigionamento di alimenti e prodotti agricoli, stabilizzando la superficie coltivata a cereali e il miglioramento della resa per unità di superficie, accelerando la costruzione di un moderno sistema di allevamento e promuovendo un'acquacoltura verde e sana. Tang ha affermato che il Paese adotterà misure rigorose per salvaguardare una "linea rossa" di 1,8 miliardi di mu (120 milioni di ettari) di terra arabile, assicurando al contempo 1,55 miliardi di mu di terreno agricolo di base permanente per la piantagione di cereali e verdure, nonché terreni agricoli di alto livello. "Inoltre, saranno adottate moderne tecnologie agricole e attrezzature per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di grano", ha affermato Tang. (segue) (Cip)