Cina: ministro Agricoltura, approvvigionamento cereali sufficiente a garantire "ciotola di riso" a tutti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un documento pubblicato ieri, 21 febbraio, si evidenzia che saranno compiuti sforzi anche per rafforzare il sostegno fornito all'agricoltura moderna dalla scienza e dalla tecnologia, per stabilire 500 zone dimostrative di modernizzazione agricola entro il 2025 e per promuovere lo sviluppo verde dell'agricoltura. Riguardo al continuo aumento dei prezzi della carne di maiale registrato dallo scoppio dell'epidemia di peste suina africana, Tang ha affermato che il periodo più difficile di approvvigionamento di maiale vivo in Cina è finito e che, secondo le previsioni, l'offerta dovrebbe tornare durante il secondo quarto di quest'anno al livello di fine 2017. (segue) (Cip)