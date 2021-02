Germania: ministro Salute Spahn, impossibile piano per riaprire settori chiusi da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “attualmente impossibile” un piano “di lungo periodo” per riaprire i settori chiusi a causa del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 7 marzo per il contenimento della pandemia di coronavirus. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, Spahn si è detto consapevole del fatto che “tutti” chiedono un piano per le riaperture “per tre o sei mesi”. Tuttavia, “semplicemente non è possibile, non dobbiamo effettuare false promesse”, ha sottolineato il ministro della Salute tedesco. Spahn ha quindi ricordato che, dal primo marzo, riapriranno scuole e asili, nonché barbieri e parrucchieri. Per il ministro della Salute tedesco, “se siamo sicuri, allora possiamo compiere un ulteriore passo avanti” con altre aperture. L'efficacia e gli sviluppi futuri del lockdown saranno oggetto della videoconferenza che la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri dei Laender terranno il 3 marzo prossimo. (Geb)