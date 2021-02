Libia: medico legale, nessun proiettile in corpo uomo morto nell'incidente del convoglio di Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore capo di Tripoli nord ha ordinato la consegna del corpo di Radwan al-Hungari, deceduto domenica, all'interno del convoglio su cui viaggiava il ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, alla sua famiglia per la sepoltura. Secondo il rapporto forense iniziale, la vittima, 32 anni, è morta a causa di "un grave crollo del sistema nervoso e respiratorio". Il rapporto ha aggiunto: "Non ci sono ferite in tutto il corpo da proiettili o schegge, come confermato dall'esame con i raggi X". "Le lesioni di cui sopra non sono in contraddizione con quelle provocate da un incidente stradale", secondo il medico legale. Il rapporto afferma che la morte "è stata causata da fratture costali, accompagnate dalla lacerazione dei polmoni, nonché da gravi emorragie all'interno della cavità toracica, oltre che da una frattura del femore destro e da una frattura di una delle ossa della gamba sinistra". Il convoglio su cui ieri viaggiava Bashagha diretto a Janzour è stato preso di mira da uomini armati.(Lit)