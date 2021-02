Roma: Raggi, tra poco restituiremo area giochi di parco Giovannino al quartiere Eur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra poco restituiremo ai cittadini l’area giochi che si trova nel Parco Giovannino, polmone verde del quartiere Eur-Ferratella, nel Municipio IX". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Alcuni mesi fa i nostri tecnici, insieme al comitato di quartiere, hanno visitato il parco riscontrando una serie di problematiche: giochi vecchi e danneggiati. Così siamo subito intervenuti per garantire una maggiore sicurezza delle attrezzature e per inserirne di nuove. Tutto questo grazie all’appalto da un milione di euro, con il quale ci stiamo occupando di tante altre aree ludiche della città. Al parco Agnelli abbiamo installato la pavimentazione antitrauma e aggiunto nuovi giochi, tra cui alcune altalene e il buon vecchio gioco della campana", continua la prima cittadina di Roma. "Le aree ludiche sono fondamentali, non solo per far divertire i nostri bambini, ma anche per permettere loro di sviluppare la creatività, fare dell'attività fisica, socializzare con i loro compagni di gioco e trascorrere del tempo all’aria aperta. Stiamo lavorando affinché tutto questo avvenga in sicurezza", conclude Virginia Raggi. (Rer)