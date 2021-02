Hong Kong: Covid, capo esecutivo Lam e ministri ricevono prima dose vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 23 febbraio a si apriranno le prenotazioni per il programma di vaccinazione e il 26 febbraio dovrebbero essere effettuate le prime somministrazioni. Il segretario del Servizio civile Patrick Nip – responsabile del programma – ha spiegato che diversi gruppi di persone inclini a sviluppare sintomi gravi così come coloro che sono ad alto rischio di trasmettere il virus a persone vulnerabili saranno invitati a essere vaccinati per primi. Il segretario del Servizio civile ha precisato che 2,4 milioni di persone di età pari o superiore a 60 anni, il personale medico, i residenti e i lavoratori di case di cura, nonché coloro che forniscono servizi essenziali, come i postini o le persone che lavorano al confine, avranno la priorità per ottenere le dosi. Potranno essere vaccinate tra i primi anche le persone che accompagnano anziani di età pari o superiore a 70 anni, per un massimo di due ad anziano. Nip ha detto che i primi lotti che arriveranno saranno sufficienti per vaccinare un milione di persone, dato che sono necessarie due dosi, ma ha avvertito che "non tutti otterranno immediatamente la vaccinazione". (segue) (Cip)