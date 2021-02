Hong Kong: Covid, capo esecutivo Lam e ministri ricevono prima dose vaccino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong ha approvato la settimana scorsa l'uso di un vaccino contro il coronavirus prodotto dall'azienda cinese Sinovac, descrivendo l'approvazione come una mossa necessaria e nell'interesse pubblico. Il via libera è arrivato dopo la raccomandazione di un gruppo di esperti secondo cui, con un tasso di efficacia segnalato del 62,3 per cento, i benefici della protezione offerta dal vaccino Sinovac supererebbero i rischi. Si tratta del secondo vaccino ad essere autorizzato nella Regione amministrativa speciale dopo il vaccino mRNA prodotto da Fosun Pharma e sviluppato da BioNTech. Chan ha dichiarato che l'approvazione è "necessaria e in linea con gli interessi pubblici". (Cip)