Francia: fonti stampa, nuove restrizioni annunciate a fine mattinata nelle Alpi marittime

- Il governo francese dovrebbe annunciare entro la fine di questa mattina nuove restrizioni per il dipartimento delle Alpi marittime, a sud est del paese, nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv", senza specificare il tipo di misura prevista. Secondo alcuni rappresentanti locali, le autorità hanno previsto una serrata per i prossimi due fine settimana. A questo si dovrebbe aggiungere il limite di una persona ogni 15 metri quadrati negli esercizi commerciali. Il tasso di incidenza dell'epidemia è particolarmente alto nella zona, soprattutto a Nizza dove si attesta a 700 casi ogni 100 mila abitanti, più del triplo rispetto alla media nazionale. (Frp)