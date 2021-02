Libia: Belhaq, prossima sessione parlamento a Sirte discuterà fiducia a nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della Camera dei Rappresentanti libica, Abdullah Belhaq, ha dichiarato che sono iniziati i preparativi per tenere una sessione del parlamento nella città di Sirte per votare la fiducia al Governo di unità nazionale (Gun), sulla base di quanto approvato nella seduta del 15 febbraio scorso. Belhaq ha affermato: "Il comitato 5 + 5 garantisce la sicurezza della città e lo svolgimento di una sessione del Parlamento a Sirte, e la commissione formata dal presidente della Camera dei rappresentanti Abdullah Al-Masry ha già iniziato i lavori domenica mattina nella città di Sirte, incontrando alcune autorità e il consiglio di governo della città, il consiglio di amministrazione della città e i servizi di sicurezza, dove sono iniziati i preparativi per tenere questa sessione".(Lit)