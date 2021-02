Energia: Spagna, le rinnovabili attraggono investimenti delle banche straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi numerose banche straniere, tra le quali Cantor Fiztgerald, North LB, Bayern LB, Canadian Imperial Bank of Commerce (Cibc), Investec o Kommunalkredit Austria, Cdpq hanno deciso di investire in Spagna per finanziare progetti legati alle energie rinnovabili. Secondo il quotidiano "Cinco Dias", la Cina è tra i Paesi più attivi nel settore. China Three Gorges ha comprato un pacchetto di attività solari da X-Elio ed ha partecipato ad un'asta per Fotowatio, T Solar e recentemente Helia Renovables, la piattaforma di Bankinter e Plenium Partners. A questo processo partecipano anche Shanghai Electric e Spic, entrambe di proprietà del governo cinese. Questo interesse ad entrare nel business delle rinnovabili in Spagna non si limita solo all'equity, ma anche ad operazioni di debito. I Squared ha rifinanziato 570 milioni del debito di T Solar in un affare guidato dalla banca Santander e Deutsche Bank, con l'emissione di un'obbligazione da 268 milioni. Qualche mese fa Eolia ha realizzato un'operazione simile con Santander e Sabadell. Ha rifinanziato un miliardo di euro, di cui ha emesso 500 milioni in obbligazioni. (Spm)