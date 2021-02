Libia: deputato di Sabrata, sessione del parlamento a Sirte è pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro del parlamento libico di Sabrata, Faraj Abd al-Malik, ha detto che una sessione della Camera dei rappresentanti si terrà in città martedì prossimo (23 febbraio) con un quorum completo. In un comunicato stampa, ripreso da "Libya 24", Abd al-Malik ha spiegato che la sessione del parlamento a Sirte non è ancora chiara, aggiungendo che Sirte non è sicura come richiesto perché l'impossibilità di alcuni deputati di raggiungere la città. Al-Malik ha confermato di essere in contatto con il primo e il secondo vice presidente del parlamento che dovrebbero arrivare a Tripoli oggi. Gli argomenti all'ordine del giorno sono quelli di cambiare l'ufficio di presidenza e modificare i regolamenti interni. I risultati delle riunioni di Hurghada potrebbero essere tra gli argomenti da trattare.(Lit)