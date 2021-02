Germania: “Faz”, la 'ndrangheta ha una struttura attiva nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 'ndrangheta in Germania è meglio organizzata di quanto finora noto, avendo un “crimine” nel Paese, ossia una struttura di governo e decisionale. È quanto rivela un'inchiesta del quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” e dell'emittente radiotelevisiva “Mdr”, secondo cui il compito principale del “crimine di Germania” è mediare tra gli interessi delle 'ndrine. Al di fuori dell'Italia, “la ’ndrangheta non ha un organismo del genere in nessun altro Paese europeo”. L'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) ha confermato per la prima volta che sono disponibili informazioni sul “crimine di Germania”, senza fornire ulteriori dettagli. Documenti interni dell'agenzia mostrano, tuttavia, che l'organismo della 'ndrangheta si riunisce almeno una volta all'anno in territorio tedesco. Gli investigatori nominano nove membri, con i capo crimine nominati dai massimi esponenti della criminalità organizzata calabrese in Germania. Il “crimine” sarebbe stato introdotto nel Paese dopo la strage di Duisburg, parte di una faida tra i clan rivali. (segue) (Geb)