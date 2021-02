Germania: “Faz”, la 'ndrangheta ha una struttura attiva nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A confermare la ricostruzione di “Frankfurter Allgemeine Zeitung” e “Mdr” è il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Secondo il magistrato, anche gli inquirenti italiani presumono che la 'ndrangheta abbia creato in Germania proprie strutture di controllo per prevenire atti come il massacro Duisburg in futuro. “La Germania è grande, molto ricca. I giovani (…) non vogliono lavare i piatti per anni, vogliono di più”, afferma Gratteri. Per il procuratore di Catanzaro, “questo è il motivo per cui credo che sia un compito molto difficile tenere sotto controllo la tensione e le controversie all'interno delle cellule del luogo”. Le autorità tedesche presumono che vi siano almeno 18-20 cellule della 'ndrangheta in Germania, ad esempio a Costanza, Brema, Saarbruecken e Dresda. I presunti membri del “crimine” vivono nell'ovest e nel sud del Paese, uno a Erfurt nell'est. (Geb)