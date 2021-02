Russia: Putin saluta con favore unificazione partiti Russia Giusta, Patrioty e Za Pravdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto, con un discorso di benvenuto del presidente Vladimir Putin, il congresso del partito Russia Giusta, parte del processo di unificazione in corso con le formazioni politiche Za Pravdu e Patrioty Rossjj. Il testo del discorso del presidente è stato letto dal leader di Russia Giusta, Sergej Mironov. In seguito al congresso i partiti annunceranno la creazione di un nuovo schieramento politico, "un partito patriottico di sinistra". "Il vostro partito è una delle forze politiche autorevoli nel Paese", si legge nel discorso di Putin. "Sono certo che il processo di unificazione già avviato vi permetterà di lavorare con ancora maggiore energia per il bene della Patria, per mettervi alla prova degnamente alle prossime elezioni", si legge nel messaggio del capo dello Stato russo. (Rum)