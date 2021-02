Libia: Guardie petrolifere svolgono pattugliamenti per messa in sicurezza Mellitah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Guardie delle strutture petrolifere hanno confermato l'uscita periodica di una pattuglia per garantire la sicurezza del complesso industriale di Mellitah (80 chilometri a ovest di Tripoli, la capitale della Libia) "nel quadro del coordinamento congiunto tra il Dipartimento per la sicurezza industriale del complesso e l'Unità di protezione dei beni di Mellitah". L'obiettivo di questi pattugliamenti congiunti è quello di mettere in sicurezza il complesso industriale e l'area circostante, in attuazione delle istruzioni del capo del Dipartimento, generale di brigata Ali Muhammad al Deeb, sull'intensificazione delle misure di protezione di tutte le installazioni petrolifere. Vale la pena ricordare che dall’impianto di Mellitah si immerge in mare il gasdotto Green Stream che trasporta il gas dal Fezzan (la regione della Libia meridionale) verso l'Italia. (Lit)