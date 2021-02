Ue-Usa: Borrell, oggi ministri Esteri Paesi membri incontrano Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri dell'Unione europea avranno oggi un incontro con il nuovo segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Anthony Blinken. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in ingresso al Consiglio Affari esteri dell'Ue di oggi. Nell'agenda di oggi dei ministri, ci saranno "tanti temi", uno su tutti le relazioni con la Russia. "Molto importante è che avremo un incontro con il nostro collega, il nuovo segretario di Stato, Anthony Blinken, è sarà una occasione per potenziare una rinnovata partnership transatlantica", ha detto. (Beb)