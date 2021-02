Marocco: la campagna di vaccinazione è stata estesa a persone tra 60-64 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale nazionale in Marocco sarà estesa, da mercoledì prossimo, alla fascia di età compresa tra i 60 ei 64 anni e alle persone con malattie croniche. Lo ha annunciato domenica il ministero della Salute. Oltre alla vaccinazione delle categorie attualmente mirate, ovvero quelle over 65, l'operazione di vaccinazione sarà estesa, dal 24 febbraio, alla fascia di età compresa tra 60 e64 anni, oltre che alla prima fascia, ovvero le persone con malattie croniche, anche cancerogene, e che beneficiano di piani di copertura medica obbligatoria, ha fatto sapere il ministero in un comunicato stampa.(Mar)