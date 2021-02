Giornalisti: Lettera22, insulti a Meloni, contorsionismi intellettuali per tutelare squadrismo pseudo intellettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La solidarietà a Giorgia Meloni, vittima di spregevoli insulti sessisti, è stata manifestata trasversalmente, come è stato fatto sempre in passata in casi come questi, senza se e senza ma. Eppure, anche davanti a un attacco di inaudita violenza come quello del prof. Gozzini, consumato fra i sorrisini dei compagni di salotto radical chic come Van Straten, ex Cda Rai e giuria del premio Strega, non mancano i distinguo e le prese di distanza". Così in una nota i giornalisti di Lettera22. "Il direttore del Domani Stefano Feltri e la giornalista Selvaggia Lucarelli - proseguono - si esibiscono in spericolati contorsionismi intellettuali pur di non condannare un grave episodio di squadrismo pseudo intellettuale nei confronti della Meloni, che - per altro - è una collega giornalista professionista. Il tutto nell'imbarazzante silenzio della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa. Aspettiamo fiduciosi l'apertura di un fascicolo da parte dei consigli di disciplina dell'Ordine dei giornalisti competenti". (Ren)