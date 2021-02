Russia: Borrell, reazione Ue su caso Navalnyj sia unitaria e determinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione dell'Unione europea al comportamento della Russia sul caso Navalnyj deve essere unitaria e determinata. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, entrando al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. "E' chiaro che la Russia è in uno scontro con l'Ue", ha detto. "Nel caso di Navalnyj c'è un rifiuto chiaro (da parte di Mosca) di rispettare i suoi impegni, compreso il rifiuto di considerare la decisione della Corte europea dei diritti dell'Uomo (Cedu). Quindi ci sarà una discussione su come reagire a questo e spero che lo faremo in un modo unitario e determinato", ha aggiunto. (Beb)