Covid: Coldiretti/Ixè, stop spostamenti salva Pasqua a 4 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allungamento dello stop agli spostamenti tra regioni di un mese salva per il momento la Pasqua di quasi 4 milioni di italiani in viaggio durante la ricorrenza per raggiungere parenti, amici o per fare una vacanza, prima dell’emergenza Covid. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ in riferimento alla decisione del Consiglio dei ministri di prorogare il divieto allo spostamento tra regioni fino all’ultimo weekend prima di Pasqua. Una decisione pesante per la mobilità che tuttavia, se le condizioni dei contagi lo consentiranno, lascia liberi gli italiani nel primo lungo weekend primaverile di festa che rappresenta anche l’occasione – sottolinea la Coldiretti in una nota - per le consuete gite fuori porta di Pasqua e Pasquetta. (segue) (Com)