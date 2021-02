Auto: Spagna, produttori stimano 100 mila veicoli in meno venduti per aumento tassa immatricolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno in Spagna saranno vendute tra le 100 mila e le 110 mila auto in meno, per al 10 per cento del mercato totale, se il governo non modificherà l'aumento della tassa di immatricolazione sulle emissioni inquinanti entrata in vigore il primo gennaio che ha aumentato il loro costo in media di 800 euro. È quanto dichiarato dall'Associazione dei costruttori di automobili e camion (Anfac) che in un documento ha evidenziato come questa tassa arriva nel momento peggiore con un calo generale della domanda a causa della pandemia del Covid-19. Inoltre, secondo Anfac in questo modo si invierebbe un messaggio negativo alla case madri della aziende automobilistiche che operano nel Paese. "Dobbiamo essere molto più competitivi", ha ripetuto in diverse occasioni Anfac, sottolineando che la Spagna ha bisogno di essere un polo di attrazione, attraverso la collaborazione pubblico-privato e lo stimolo agli investimenti, per i quali è necessario stabilire un quadro "positivo, attraente e innovativo" che permette al settore di essere riconosciuto a livello internazionale. Anfac ha proposto al governo una riforma fiscale per l'automobile con la quale si abolisce la tassa di immatricolazione e se ne crea una di periodicità annuale che gravi sulle auto già circolanti secondo le emissioni di CO2. L'associazione ha, infine, chiesto all'esecutivo che la tassa non sia applicata alle auto elettriche almeno fino a quando non avranno lo stesso prezzo di quelle a combustione.(Spm)