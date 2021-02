Tunisia: Ghannouchi, nostalgici vecchio regime cercano di ripristinare potere solo uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il panorama tunisino sta assistendo a nuove sfide, tra cui "l'ascesa di movimenti nostalgici del vecchio regime che cercano di tornare al passato autoritario del governo di un solo uomo, invece del pluralismo e del sistema democratico". E' la riflessione lanciata dal presidente del parlamento tunisino e leader del partito islamista, Rached Ghannouchi, in un articolo pubblicato sul quotidiano "Usa Today". Ghannouchi ha affermato che la situazione populista in Tunisia ha preso la via dell'attacco alle istituzioni democratiche, ai funzionari eletti e ai partiti politici, interrompendo il loro lavoro e alimentando l'idea che sfide sociali ed economiche complesse e profonde possano essere affrontate attraverso un ritorno alla regola dell'uomo forte "più efficace", o l'insediamento di un "dittatore".(Tut)